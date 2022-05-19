Дешевле доллара: курс евро на Мосбирже впервые за пять лет опускался почти до 61 рубля

На торгах в четверг, 19 мая, курс евро на Мосбирже впервые с апреля 2017 года ненадолго опускался до 61,11 рубля. В результате европейская валюта в определённый момент стоила дешевле американской. По мнению экспертов, такое положение дел было связано с объёмными продажами евро на бирже. В частности, аналитики не исключают, что мог быть проведён крупный денежный транш для оплаты российского газа. Как заявил вице-премьер Александр Новак, на сегодняшний день уже около половины зарубежных клиентов «Газпрома» согласились рассчитываться за энергосырьё по новой схеме.

В четверг, 19 мая, российская валюта уверенно укрепляется на Московской бирже. В первые минуты торгов курс доллара снижался на 0,4% — до 63,22 рубля. Курс евро при этом падал на 8,4% и ненадолго опускался до 61,11 рубля — самого низкого уровня с апреля 2017 года.

Таким образом, в определённый момент европейская валюта на Мосбирже стоила дешевле американской. Впрочем, уже в средине дня на торгах можно было наблюдать обратную ситуацию: курс евро вернулся к уровню 64—65 рублей, а курс доллара впервые с января 2020 года опускался ниже 62 рублей.

Значимую поддержку рублю по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке. Таким мнением с RT поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Также по теме Вопрос покупки: как смягчение ограничений ЦБ сказалось на продаже наличной валюты в России Прошёл ровно месяц с тех пор, как ЦБ вновь разрешил россиянам покупать иностранную валюту в кассах банков. Вместе с тем смягчение...

Как пояснил специалист, за последнее время импорт зарубежных товаров в страну заметно сократился, а объём поставок российской продукции за границу всё ещё остаётся высоким. При этом в соответствии с требованием Центробанка компании-экспортёры обязаны продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные доллары и евро на рубли.

«Также на курс рубля положительно влияют сохраняющиеся ограничения ЦБ на движение капитала. Кроме того, европейские страны постепенно соглашаются на новую схему оплаты российского газа. Это приводит к росту предложения евро на российском рынке, поскольку экспортёры газа фактически продают 100% валютной выручки», — отметил Суверов.

Похожей точки зрения придерживается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его словам, утренний обвал курса евро мог бы связан в том числе с проведением крупного денежного транша за российский газ.

«В первые минуты торгов рынок низколиквидный — большинство участников ещё не приступили к проведению операций. Поэтому один или несколько крупных продавцов валюты могут серьёзно влиять на курс. В данном случае такими продавцами, скорее всего, стали экспортёры, реализующие выручку. В частности, могли быть проданы евро, поступившие на счёт в Газпромбанк для оплаты газа», — предположил Миронюк.

РИА Новости

© Павел Львов

Напомним, с апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. После масштабных санкций Запада и блокировки почти половины российских золотовалютных резервов за рубежом Москва теперь принимает оплату за энергосырьё только в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Любопытно, что изначально европейские власти заявляли о своём нежелании рассчитываться за газ по предложенной схеме. Впрочем, на данный момент уже примерно половина зарубежных клиентов «Газпрома» согласились на условия Москвы. Об этом в четверг заявил российский вице-премьер Александр Новак на марафоне «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

«У нас около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпром экспортом», есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублёвые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — приводит ТАСС слова Новака.

На пути к равенству

Рекордное за пять лет снижение курса евро к рублю отчасти может быть связано с заметным ослаблением европейской валюты на международном рынке, уверены аналитики. Так, за последние три месяца курс евро по отношению к доллару опустился более чем на 7% и сейчас находится вблизи отметки $1,05. Более того, в середине мая значение ненадолго опускалось до $1,035 — минимального уровня с января 2017-го.

«Евро не особенно уверенно себя чувствует и на мировом рынке. В регионе достаточно серьёзный миграционный кризис, который увеличивает расходы бюджета. Более того, наблюдается значимый рост цен на энергоресурсы, что замедляет европейскую промышленность и негативно влияет на экономику ЕС в целом», — объяснил Сергей Суверов.

По его словам, давление на евро также оказывает более мягкая по сравнению с США монетарная политика Европы. На данный момент Федеральная резервная система Штатов начала постепенно повышать свою процентную ставку. Такие действия традиционно охлаждают экономическую активность в стране и тем самым позволяет сдержать инфляцию, а также способствуют укреплению нацвалюты.

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не решается приступить к повышению ставок на фоне сложной ситуации в экономике. Таким образом, как полагает Сергей Суверов, в дальнейшем европейская валюта продолжит дешеветь по отношению к американской, а в среднесрочной перспективе курсы доллара и евро на мировом рынке могут сравняться.

Также на russian.rt.com Валютный ориентир: могут ли сравняться курсы доллара и евро

Тем не менее опрошенные RT эксперты пока не ожидают ещё более значимого укрепления российской валюты к европейской и американской. Как объяснил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, слишком сильный рубль невыгоден для бюджета страны, поскольку в результате снижения курсов доллара и евро сокращаются доходы казны от экспорта.

«В долгосрочной перспективе тренд на укрепление рубля завершается. К сентябрю Центробанк может продолжить ослаблять ограничения и, например, снизить обязательный порог продажи выручки для экспортёров с 80 до 50%. На этом фоне к концу года курс может закрепиться на уровнях 75 рублей за доллар и за евро», — заключил Разуваев.