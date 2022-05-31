Себе дороже: к чему могут привести санкции ЕС против российской нефти и Сбербанка

На торгах во вторник, 31 мая, цена нефти Brent впервые с начала весны превышала $124 за баррель. Рынок отреагировал на решение стран Евросоюза ввести против России новый, уже шестой по счёту пакет санкций. После почти месяца переговоров европейским властям удалось согласовать частичное эмбарго на импорт нефти из РФ. Ограничения затронут только морские поставки, в то время как прокачка российского сырья в ЕС по трубопроводам продолжится. По мнению экспертов, новые рестрикции приведут к дальнейшему удорожанию топлива и потребительских товаров в Европе. Россия, в свою очередь, сможет компенсировать убытки за счёт переориентации поставок на Азию. В рамках санкционного пакета Евросоюз также решил отключить Сбербанк от системы SWIFT. Впрочем, ограничения не скажутся ни на работе компании, ни на её клиентах, уверены специалисты.

Во вторник, 31 мая, мировые цены на нефть достигли максимального уровня за последние два с половиной месяца. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость июльского контракта на поставку сырья эталонной марки Brent поднималась на 2% и впервые с 9 марта достигала $124,1 за баррель.

Котировки стали расти на фоне заявлений европейских властей — в ночь на 31 мая страны Евросоюза после почти месяца обсуждений смогли договориться о новом пакете антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают в том числе введение частичного эмбарго на поставки нефти из РФ в Европу.

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«Европейский совет согласовал шестой пакет санкций. Он позволит установить запрет на импорт нефти из России. Эти санкции немедленно затронут 75% российского импорта нефти. А к концу года под запретом окажется 90% импортируемой в Европу российской нефти», — сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Отметим, что о планах ввести очередной пакет мер против Москвы руководство ЕС объявило ещё в начале мая. Однако странам союза долго не удавалось достичь единства в отношении запрета на поставки российской нефти.

Одним из главных противников введения сырьевого эмбарго выступало правительство Венгрии. Как ранее заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан, ограничения против Москвы в сфере энергетики равносильны «атомной бомбе» для экономики республики.

«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций, но с самого начала дал понять, что есть красная линия — это энергетика», — отмечал венгерский премьер.

В результате европейские власти решили дать отсрочку по эмбарго для Венгрии, а также нескольких других стран ЕС. Одобренный запрет на импорт сырья из РФ затронет только морские поставки, в то время как прокачка российской нефти по трубопроводам в Европу продолжится.

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Однако опрошенные RT эксперты пока не ожидают серьёзного сокращения экспорта нефти из России в ЕС. Как объяснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, сегодня Москва остаётся крупнейшим поставщиком энергоносителей в ЕС, и у стран региона нет возможности оперативно заместить российское сырьё.

По последним данным Евростата, в 2020 году Россия обеспечивала 37% потребностей Евросоюза в нефти. На тот момент активнее всего сырьё у Москвы закупали Германия (34% поставок шли из РФ), Чехия (49%), Венгрия (61%), Польша (72%), Литва (73%), Финляндия (84%) и Словакия (100%).

На этом фоне европейские страны в ближайшее время начнут искать обходные пути для закупок российской нефти, считает Вавилов. Причём, по мнению специалиста, теперь импорт сырья будет обходиться дороже государствам ЕС.

«Исключения для трубопроводной нефти были сделаны не просто так. Она по-прежнему будет поступать в Европу, но, вероятно, уже в более значительных объёмах. При этом никто не отменял так называемое блендирование: то есть нашу нефть Urals будут смешивать с другим сортом и перепродавать уже не как российскую, а (условно) эстонскую. Другими словами, Москва будет и дальше спокойно поставлять нефть в Европу, поскольку глобально заменить те 90% импорта Евросоюз просто не может», — объяснил эксперт.

Аналогичную позицию ранее озвучивал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его словам, сегодня в мире нет свободных мощностей для замены энергосырья из России, поэтому другие крупные производители углеводородов не смогут быстро прийти на место Москвы и обеспечить европейский рынок в необходимых объёмах.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объёме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то ещё, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определённо ощутит энергетический рынок», — заявлял Баркиндо.

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Цена отказа

Как предположила в разговоре с RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова, в результате санкций Евросоюза баррель нефти Brent может подорожать до рекордных $150—160. По мнению Николая Вавилова, такая динамика рискует обернуться ещё более ощутимым ростом цен на горючее и удорожанием целого ряда других товаров в регионе.

По предварительным оценкам Евростата, в мае уровень годовой инфляции в еврозоне уже ускорился до 8,1% — максимального уровня за всю историю наблюдений. Тем временем экономисты ООН считают сложившуюся ситуацию шоковой для экономики Европы и не исключают вероятности наступления рецессии в регионе.

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В целом на фоне отказа от импорта углеводородов из России Европа рискует надолго стать регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире, о чём ранее заявлял президент Владимир Путин. По его мнению, такое положение дел может серьёзно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов», — подчёркивал глава государства.

Как отметил Николай Вавилов, эмбарго может вступить в силу ближе к середине осени, поэтому у ЕС и России пока есть время на подготовку. Между тем Москва уже начала активно разворачивать инфраструктуру для поставок энергоносителей на Восток. А согласно оценке аналитической компании Kpler, в мае Азия впервые обошла Европу по объёму закупок нефти у России, пишет агентство Bloomberg.

Отметим, что российские компании поставляют нефть в азиатские страны со скидками. Тем не менее даже в этих условиях у России есть все возможности избежать серьёзных убытков от санкций ЕС, считает Наталья Мильчакова.

«Россия может потерять часть доходов в связи с эмбарго Евросоюза, но компенсировать их за счёт высоких цен и перенаправления экспортных потоков в Азию. Минфин планировал, что Россия по итогам 2022 года получит 1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов, но с учётом удорожания сырья и разворота на Восток сумма составит не менее 1,5 трлн рублей», — отметила Мильчакова.

Системное отключение

Новый пакет санкций Евросоюза также включает в себя меры против российского банковского сектора: страны ЕС договорились отключить Сбербанк от системы SWIFT. Однако новые ограничения не приведут к серьёзным изменениям в деятельности банка. Как сообщили в пресс-службе Сбера, организация продолжает работать в штатном режиме.

«Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

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Напомним, международная межбанковская система SWIFT предназначена для передачи финансовых сообщений. В марте от платформы уже были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Впрочем, это никак не отразилось на работе банков и обслуживании клиентов, отметил Николай Вавилов.

«Решение отключить Сбер от SWIFT было бы принято в любом случае — если не сейчас, то чуть позже. К такому шагу давно были готовы как в Сбере, так и в российских финансовых ведомствах, поэтому санкции ни на что не влияют. За примерами далеко ходить не нужно: все российские банки, которые уже отключены от системы, спокойно работают в прежнем режиме — принимают вклады, выдают кредиты», — пояснил Вавилов.

По мнению специалиста, определённые сложности могут возникнуть у компаний, занимающихся импортом и экспортом. После отключения Сбера от SWIFT такие организации будут вынуждены открывать счета в других, не попавших под санкции банках.

«Например, можно будет использовать Газпромбанк, который под санкции точно не должен попасть. Ведь все торговые сделки по газу проходят через этот банк, и если у него начнутся проблемы из-за ЕС, регион просто останется без отопления и электроэнергии», — пояснил эксперт.

Кроме того, напомнил аналитик, в России уже действует аналог международной платёжной системы SWIFT. Речь идёт о разработанной Центробанком Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Платформа появилась ещё в 2014 году и гарантирует бесперебойность передачи платёжных поручений внутри России и за её пределами.

«К СПФС постепенно начинает подключаться всё больше стран и банков. Также у нас есть система быстрых платежей, которая позволяет спокойно перевести деньги из отключённого от SWIFT банка в другой, после чего средства можно переводить за границу. Есть и другие платёжные системы, которые также дают возможность переводить деньги в страны Средней Азии, если речь идёт о трудовых мигрантах. То есть и здесь как таковых проблем с переводами быть не должно», — добавил Вавилов.