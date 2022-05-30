Рублёвый механизм: в Кремле поддержали идею применить схему расчётов за газ для погашения внешнего долга

В России нет объективных причин для возникновения дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у страны есть средства для выполнения своих долговых обязательств и Москва готова платить. Впрочем, поскольку США запрещают российским властям погашать внешний долг долларами, выплаты теперь будут производиться в рублях. Для этого, например, может быть задействован механизм, аналогичный схеме расчётов за газ, отметил представитель Кремля. Сейчас Минфин РФ прорабатывает такую возможность. Эксперты не исключают, что иностранные кредиторы одобрят новую схему для получения своих денег.

У России есть необходимые денежные средства для исполнения своих обязательств и избежания дефолта, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — отметил представитель Кремля.

Напомним, в конце февраля США, Евросоюз и ряд других стран заблокировали почти половину золотовалютных резервов России на общую сумму $300 млрд. В результате международные рейтинговые агентства резко снизили кредитный рейтинг РФ и предупредили о риске наступления дефолта в стране.

На определённое время Соединённые Штаты разрешили Москве рассчитываться по долгам в валюте, но только новыми деньгами, а не заблокированными. Впрочем, с 25 мая Вашингтон прекратил действие лицензии, которая позволяла РФ расплачиваться с американскими кредиторами в долларах.

Тем не менее российские власти заявили о готовности и дальше исполнять долговые обязательства государства, но только в рублях. Для этого руководство страны может использовать схему, уже опробованную в ходе расчётов за газ.

«В целом практика, например, системы оплаты за газ (в рублях. — RT) показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. Почему бы не использовать её, только в обратной последовательности?» — сказал Песков.

Проверенный метод

Новый механизм расчётов за газ заработал в России с 1 апреля по поручению президента Владимира Путина. После масштабных санкций Запада и частичной блокировки резервов глава государства распорядился принимать оплату поставок энергосырья в недружественные страны только в рублях.

Для совершения сделки иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, затем банк на Мосбирже обменяет эти средства на рубли и зачислит на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

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«Порядок расчётов по внешнему долгу может действовать таким же образом, но в другую сторону. Чтобы инвестор смог получить платёж в оригинальной валюте, ему необходимо будет открыть валютный и рублёвый счета в российском банке. Кроме того, следует получить поручения на продажу валюты. Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что схема сейчас дорабатывается», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По мнению главного экономиста информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, сначала Минфин будет отправлять положенные инвесторам деньги в рублях в Национальный расчётный депозитарий, где содержится информация обо всех держателях российского долга. НРД, в свою очередь, начнёт распределять суммы по рублёвым счетам кредиторов в банке, после чего средства обменяют на Мосбирже и зачислят на валютные счета.

«Делается это изначально с таким расчётом, чтобы каждому из инвесторов поступила строго требуемая сумма, причитающаяся ему для погашения и указанная НРД. Все операции внутри банка занимают секунды в электронной системе. После зачисления на валютный счёт обязательства перед кредитором являются выполненными, и он может распоряжаться средствами на своём счёте», — добавил Гойхман.

Обратный отсчёт

Отметим, что Россия занимает денежные средства у других стран с помощью государственных облигаций. Речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством. Инвесторы покупают выпущенные Минфином РФ ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике страны.

27 мая Россия должна была выплатить купонный доход по еврооблигациям на общую сумму около $100 млн, пишет ТАСС. Минфин РФ решил действовать на опережение и исполнил обязательства по этим выплатам 20 мая — за пять дней до истечения срока генеральной лицензии США. Вместе с тем, по информации агентства Bloomberg, инвесторы так и не получили предназначенные им деньги.

У Москвы есть чуть меньше месяца для доведения средств до держателей евробондов. Если по истечении этого периода Россия не найдёт способ решить проблему, страну может ждать технический дефолт.

РИА Новости

© Владимир Баранов

Дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году. Тогда на фоне целого ряда экономических проблем и полного исчерпания резервов Центробанка страна на 90 дней приостановила выплаты по внутренним долгам. Впрочем, даже в этих условиях Москва продолжала исполнять свои международные обязательства.

«Гипотетически дефолт по обязательствам государства сейчас не влечёт за собой катастрофических последствий, памятных с 1998 года. Финансовая система страны находится в достаточно благополучном состоянии. Дефолт может привести к резким ограничениям и запретам на привлечение заимствований на внешних рынках. Однако пока эта необходимость не очень актуальна для России», — считает Марк Гойхман.

Как полагает специалист, в случае признания дефолта Москве будет труднее вернуться на международные рынки капитала даже после снятия санкций. Западные страны, в свою очередь, могут предпринять попытки ареста или конфискации российских государственных активов за рубежом, однако значимых последствий для рядовых граждан не будет, уверен эксперт.

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«Более вероятно, что дефолта вообще удастся избежать. Обсуждаемый сейчас порядок погашения госдолга, скорее всего, будет принят иностранными держателями евробондов, поскольку у них появится возможность получить свои деньги», — считает Гойхман.

Похожей точки зрения придерживается и Владислав Антонов. Как напомнил специалист, изначально ряд западных стран объявили о своём нежелании рассчитываться за газ рублями, но в конечном счёте больше половины клиентов «Газпрома» согласились на условия Москвы. Аналогичное развитие событий возможно и в случае с евробондами, считает аналитик.

По его словам, США выбрали стратегию запугивания и своими попытками организовать в России искусственный дефолт действуют в ущерб американским инвесторам. Подобные инициативы вместе с заморозкой российских резервов могут серьёзно подорвать доверие к финансовой системе Штатов в долгосрочной перспективе, уверен эксперт.

«Деловая репутация США уже опустилась ниже плинтуса. Штаты считают, что они хозяева мира и все должны плясать под их дудку. Команда Джо Байдена своими действиями показала многим странам, что ЗВР центральных банков не защищены и в любой момент могут быть заморожены», — заключил Антонов.