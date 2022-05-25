«Ничего общего с ситуацией 1998 года»: в Минфине ответили на попытки США организовать в России искусственный дефолт

Россия будет исполнять свои международные обязательства в рублях после того, как США запретили Москве погашать внешний долг в долларах. Как отметили в Минфине РФ, действия Вашингтона ущемляют права иностранных инвесторов и подрывают доверие к западной финансовой системе. При этом попытки Штатов организовать искусственный дефолт не отразятся на жизни россиян, заверил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, текущее положение дел не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда у страны не хватало денег для погашения долгов. Как отмечают власти, сейчас у Москвы есть средства для исполнения обязательств, а западным партнёрам придётся привыкать к рублям.

Россия продолжит выполнять свои международные обязательства даже на фоне ужесточения внешних условий. Однако теперь выплаты по внешнему долгу Москва будет проводить в рублях, заявили в Министерстве финансов РФ.

Ранее в США не стали продлевать генеральную лицензию, которая позволяла России расплачиваться с американскими кредиторами в долларах. Срок действия документа истёк утром 25 мая.

«Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре», — подчеркнули в российском Министерстве финансов.

С помощью искусственного запрета на обслуживание внешнего долга в долларах Вашингтон пытается создать проблемы для России, заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, по его словам, на этот вызов у Москвы есть решение.

«Опыт взаиморасчётов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента, США сделали осмысленный выбор и сами перекрыли России возможности исполнять обязательства в американской валюте. При этом за последнее время рубль существенно укрепился, и в этом смысле для Москвы сложилась благоприятная ситуация на рынке, считает Володин.

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Отметим, что Россия занимает средства у других стран с помощью государственных облигаций. Речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством. Инвесторы покупают выпущенные Минфином РФ ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

В конце февраля 2022 года США, Европейский союз и ряд других государств заморозили почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) России на общую сумму порядка $300 млрд. Речь идёт о той части денежных запасов страны, которая была размещена в долларах, евро и некоторых других валютах на счетах зарубежных банков и организаций.

После этого Вашингтон разрешил Москве рассчитываться по долгам, но только новыми деньгами, а не заблокированными. Впрочем, теперь такая возможность у России тоже отсутствует, отметил в беседе с RT главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Лицензия Минфина США позволяла держателям гособлигаций России в Штатах получать доллары от российских госструктур для обслуживания и погашения внешнего долга РФ. Это давало нам возможность проводить соответствующие платежи через западные банки, выполняя свои обязательства. Теперь может сложиться парадоксальная ситуация: Россия будет своевременно и полностью выплачивать средства для погашения задолженности, но кредиторы их не получат, так как банки не пропустят платежи», — объяснил Гойхман.

На этой неделе, 27 мая, Россия должна была выплатить купонный доход по еврооблигациям на общую сумму около $100 млн, пишет ТАСС. Однако Минфин РФ решил действовать на опережение и исполнил обязательства по этим выплатам раньше — за пять дней до истечения срока генеральной лицензии США.

Следующие погашения по долгу намечены на конец июня, и в случае неуплаты стране будет предоставлена отсрочка до 30 дней. Если по истечении этого периода Москва не найдёт способ решить проблему, Россию может ждать технический дефолт.

Без потрясений

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году. Тогда на фоне целого ряда экономических проблем и полного исчерпания резервов Центробанка страна на 90 дней приостановила выплаты по внутренним долгам. Впрочем, даже в этих условиях Москва продолжала исполнять свои международные обязательства.

Вместе с тем на сегодняшний день в России нет экономических предпосылок для возникновения реального дефолта. Таким образом, даже в случае неуплаты внешнего долга повторения событий конца 1990-х ожидать не стоит, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — подчеркнул Силуанов.

Похожую точку зрения в комментарии RT выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, сегодня у России не очень большой объём внешних обязательств и нет такой значительной внутренней задолженности, как 25 лет назад. Таким образом, для экономики и граждан влияние ситуации будет минимальным, уверен специалист.

«Американские власти понимают, что их собственные инвесторы пострадают больше, но очень хотят объявить России дефолт и тем самым на какое-то время отрезать нас от рынка мирового капитала. То есть это лишь инструмент психологического давления на российские власти», — объяснил Абрамов.

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Как рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, теоретически дефолт может затруднить доступ России к привлечению финансирования даже от кредиторов из нейтральных или дружественных стран. Таким образом, даже после снятия санкций возвращение Москвы на международные рынки капитала рискует оказаться проблематичным.

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«В то же время инвесторы, вероятно, понимают, что сам по себе факт дефолта именно по российскому госдолгу не является признаком неплатёжеспособности России как заёмщика. У страны есть возможность и желание выполнять обязательства, но проблема — в закрытии доступа Минфину РФ к инфраструктуре платежей в данной конкретной валюте — долларах США», — пояснила Беленькая.

Валютная замена

Ещё в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий возвращать долги в российской валюте. В апреле Минфин попытался выполнить обязательства в рублях, но Запад всё равно готовился признать технический дефолт страны, поскольку такой порядок расчётов не предусмотрен действующими договорами. В результате рублёвые выплаты были отозваны, а Москва погасила задолженность долларами.

Сейчас в случае отказа американских банков принимать доллары российские власти вновь попробуют расплатиться рублями. Если эти платежи также не будут одобрены, Москва может инициировать судебное разбирательство, считает Марк Гойхман.

«В принципе, факт предоставления в банки платёжных документов при наличии средств на счетах может быть основанием судебных исков со стороны России по поводу неисполнения поручений. Вероятно, такая возможность будет использована, однако разбирательства будут очень длительными, а предсказать их результат пока не представляется возможным», — отметил аналитик.

Тем не менее подобная беспрецедентная ситуация может сказаться на финансовой репутации Соединённых Штатов. Уверенность в этом ранее выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.