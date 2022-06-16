Санкционный рикошет: как Германия обвиняет Россию в политизации поставок газа по «Северному потоку»

В Германии сочли политически мотивированным сокращение поставок газа из России по «Северному потоку». Как заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, обоснование такого шага технической неисправностью турбин является надуманным. Его мнение разделяет и канцлер Германии Олаф Шольц. Между тем прокачка по «Северному потоку» сократилась на 40% в основном потому, что «Газпром» из-за санкций не может получить обратно газоперекачивающие агрегаты, отправленные компанией Siemens на ремонт в Канаду. Эксперты отмечают, что ситуация стала наглядным примером того, как антироссийские рестрикции ударили по самому Западу.

В Германии усмотрели политическую подоплёку в сокращении Россией поставок газа по трубопроводу «Северный поток» (СП). В частности, такое мнение высказал министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«То, что произошло, это было политическое решение, а не технически обоснованное», — заявил Хабек в Берлине.

«Газпром» 14 июня сообщил в своём официальном Telegram-канале, что вынужден снизить поставки голубого топлива по СП из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей на компрессорной станции (КС) «Портовая». Позднее компания объявила об остановке ещё одного газотурбинного двигателя Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, производительность КС с 01:30 (по Москве) 16 июня упала на 40% — с планового объёма в 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м в сутки.

Однако Хабек считает, что все обоснования технических неполадок в работе «Портовой» являются «надуманными».

«Очевидно, что стратегия в том, чтобы вселить неуверенность и взвинтить цены», — сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что необходимые Германии объёмы пока доступны на рынке, «пускай и по высоким ценам».

«Но нынешняя ситуация также показывает: сейчас самое главное — экономить энергию. И конечно же, мы примем государственные меры, если это понадобится», — добавил глава Минэкономики ФРГ.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек

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Мнение Хабека о том, что действия России политически мотивированные, разделяет и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщил на брифинге в тот же день официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Шольц по этому вопросу следует оценке министра, ответственного за экономику и охрану окружающей среды», — заявил он, отвечая, на вопрос, согласен ли канцлер со словами Хабека.

Тем временем парламентский статс-секретарь Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэль Кельнер в эфире телеканала RTL 15 июня отметил, что хранилища страны заполнены газом более чем на 50%. Однако этого, по его словам, недостаточно для прохождения будущей зимы.

Заложники санкций

Между тем в Siemens Energy подтвердили сообщения российской стороны о том, что та не может получить обратно турбины для своей компрессорной станции. В немецкой компании напомнили, что оборудование было поставлено «Портовой» ещё в 2009 году и нуждается в регулярном техническом обслуживании.

«Получить его (техническое обслуживание. — RT) можно только в канадском Монреале. Из-за принятых Канадой санкций Siemens Energy сейчас не может поставлять клиентам отремонтированные газовые турбины. Мы проинформировали об этом канадское и немецкое правительства и работаем над надёжным решением», — говорится в комментарии концерна немецкому журналу Stern.

В свою очередь, в «Газпроме» подчёркивают, что приостановка эксплуатации очередного газоперекачивающего агрегата была осуществлена по предписанию Ростехнадзора. На фоне этого шага биржевые цены на газ в Европе резко выросли более чем на 25% и превысили $1300 за 1 тыс. куб. м.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с RT пояснил, что этот скачок спровоцировала паника в Европе из-за неопределённости дальнейшей пропускной способности «Северного потока».

«Это пугает европейцев. А что если весь СП остановится, что будет тогда? Будет усугубляться дефицит предложений на европейском рынке. От этого начинается паника. Вот цены и взлетели», — сказал он.

В целом же, согласно отчёту «Газпрома» за последние пять с половиной месяцев, опубликованному в Telegram, экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 65,6 млрд куб. м — на 28,9% (на 26,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В компании заметили, что поставляют топливо согласно подтверждённым заявкам.

«Газпром» также привёл данные ассоциации Gas Infrastructure Europe на 13 июня, согласно которым запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах восполнены на 26,2 млрд куб. м.

«Для выхода на уровень 90%-ной заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё около 37 млрд куб. м газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019—2020 года — 46,2 млрд куб. м», — отметили в компании.

globallookpress.com

Политизация любого повода

По мнению экспертов, нынешняя позиция руководства Германии относительно «настоящих» причин сокращения прокачки газа по «Северному потоку» продиктована политической конъюнктурой, в основе которой — демонизация России.

«Путин европейцам мерещится уже повсюду. Однако оборудование требует ремонта и без вмешательства нашего президента. Как правило, периоды технического обслуживания газовых турбин приходятся на периоды минимального спроса на газ. Лето — как раз такой период. А нынешнюю ситуацию создали введённые Западом антироссийские санкции, из-за которых возвращение оборудования из Канады сейчас невозможно», — сказал в беседе с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Его мнение разделяет и заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он отмечает, что Европа оказалась в собственной же ловушке.

«Это лишнее свидетельство того, что санкционная политика, в которую играют наши европейские партнёры, рикошетом бьёт по энергетической и экономической безопасности самих европейских стран», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин объясняет ситуацию, когда Канада не отдаёт турбины «Газпрому», обеспечивающему топливом Германию, рассогласованностью политики западных стран в отношении России.

«Из-за этого ФРГ оказалась заложницей санкционной войны. Но при этом она не готова полностью отказаться от российского газа, ведь это приведёт к коллапсу целых отраслей немецкой экономики. А заменить Россию в поставках некому», — пояснил в комментарии RT Камкин.

По его словам, Канаде и Германии предстоит сейчас находить какие-то компромиссы. Ведь если поставки по «Северному потоку» не будут возобновлены в полном объёме, то последствия станут шоком для европейских держав, считает эксперт.

«К осени — зиме Европа тогда окажется без надлежащих запасов газа. Их нехватка подстегнёт ещё больше биржевые цены. Это может привести к бо́льшим издержкам для немецкого бизнеса и увеличению розничных цен на многие виды товаров. Так что тут мы видим, как бумеранг санкционной войны сильно бьёт по самому же Западу», — резюмировал Камкин.