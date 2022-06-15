Шольц и Хабек считают политическим решение сократить поставки газа по «Северному потоку»

Короткая ссылка
Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек считает политическим решение сократить поставки газа по «Северному потоку».
Шольц и Хабек считают политическим решение сократить поставки газа по «Северному потоку»
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Об этом пишет Der Spiegel.

По словам Хабека, объявленное «Газпромом» сокращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» было «политическим решением», процедура «технически не оправданна».

В кабмине ФРГ, как сообщает ТАСС, отметили, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен с главой Минэкономики: причины сокращения поставок могут быть политическими.

14 июня в пресс-службе «Газпрома» проинформировали, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить