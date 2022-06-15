Шольц и Хабек считают политическим решение сократить поставки газа по «Северному потоку»

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек считает политическим решение сократить поставки газа по «Северному потоку».

Об этом пишет Der Spiegel.

По словам Хабека, объявленное «Газпромом» сокращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» было «политическим решением», процедура «технически не оправданна».

В кабмине ФРГ, как сообщает ТАСС, отметили, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен с главой Минэкономики: причины сокращения поставок могут быть политическими.

14 июня в пресс-службе «Газпрома» проинформировали, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.