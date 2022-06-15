Шольц и Хабек считают политическим решение сократить поставки газа по «Северному потоку»
- AFP
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Об этом пишет Der Spiegel.
По словам Хабека, объявленное «Газпромом» сокращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» было «политическим решением», процедура «технически не оправданна».
В кабмине ФРГ, как сообщает ТАСС, отметили, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен с главой Минэкономики: причины сокращения поставок могут быть политическими.
14 июня в пресс-службе «Газпрома» проинформировали, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.