«Газпром» сообщил об ограничении объёмов поставок газа по «Северному потоку»
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«Поставки газа в газопровод «Северный поток»... могут быть обеспечены в объёме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объёме 167 млн куб. м в сутки)», — говорится в сообщении в Telegram.
В компании отметили, что на компрессорной станции «Портовая» могут быть использованы только три агрегата для перекачки газа.
Ранее сообщалось, что поставки российского газа по «Северному потоку» снижены из-за плановых технических работ.
2 июня заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.