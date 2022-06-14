«Газпром» сообщил об ограничении объёмов поставок газа по «Северному потоку»

Объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта. Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома».

«Поставки газа в газопровод «Северный поток»... могут быть обеспечены в объёме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объёме 167 млн куб. м в сутки)», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании отметили, что на компрессорной станции «Портовая» могут быть использованы только три агрегата для перекачки газа.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа по «Северному потоку» снижены из-за плановых технических работ.

2 июня заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.