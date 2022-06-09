Поставки газа по «Северному потоку» снижены из-за плановых техработ

Поставки российского газа по «Северному потоку» снижены из-за плановых технических работ.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG.

В четверг, 9 июня, согласно номинациям, по магистрали планируется поставлять около 5,9 млн кубометров в час — 142 млн кубометров за газовые сутки.

Это почти на 5% ниже транзита накануне (примерно 149 млн кубометров) и на 16,5% — до плановых работ (около 170 млн кубометров).

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через станцию «Сохрановка».