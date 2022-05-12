В ФРГ прокомментировали прекращение Киевом транзита через «Сохрановку»

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Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду на то, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через украинскую станцию «Сохрановка».

По словам министра, в ФРГ не планируют применять никаких чрезвычайных мер на данном этапе.

«Нет, в ситуации ничего не изменилось. Поставки газа через другие маршруты сегодня остаются стабильными... Я думаю и надеюсь, что поставки газа через Украину когда-нибудь снова вырастут до объёмов, которые были раньше», — цитирует его РИА Новости.

Хабек добавил, что, если «Нафтогазу» удастся найти иные маршруты поставки топлива, тогда треть газа, поступающего через Украину, может быть компенсирована.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме и не получил каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.

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