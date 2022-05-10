«Газпром» заявил об отсутствии препятствий для транзита через украинскую станцию «Сохрановка»

Короткая ссылка
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме и не получил каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.
«Газпром» заявил об отсутствии препятствий для транзита через украинскую станцию «Сохрановка»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что «Газпром» 10 мая получил официальное уведомление от «Оператора ГТС Украины», что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 07:00 11 мая.

Украинская сторона предложила перенести все объёмы транзита на ГИС «Суджа». Вместе с этим российской компании поступило уведомление от «Нафтогаза Украины», что если подача газа с российской стороны на ГИС «Сохрановка» продолжится, то «соответственно будут уменьшены объёмы на точках выхода из ГТС Украины».

«В связи с этим «Газпром» заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объёме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — отметили в компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что российская сторона полностью выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.

В сообщении отмечается, что «перенос объёмов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объёмов чётко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно».

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить