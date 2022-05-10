«Оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая

«Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» заявил о прекращении транзита газа из России в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая.

«ОГТС информирует, что с 07:00 11 мая 2022 года приём газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», — цитирует ТАСС заявление.

Украинский оператор связал это с «форс-мажорными обстоятельствами».

Ранее «Газпром» заявил, что поставляет газ для транзита через территорию Украины 10 мая в штатном режиме, по заявкам потребителей.

4 мая в «Газпроме» заявили, что заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%.