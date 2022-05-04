«Газпром»: заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%

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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об увеличении европейскими потребителями заявок на поставку российского газа через Украину.
«Газпром»: заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину», — приводится его заявление на канале «Газпрома» в Telegram.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.

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