«Газпром»: заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об увеличении европейскими потребителями заявок на поставку российского газа через Украину.

«Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину», — приводится его заявление на канале «Газпрома» в Telegram.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.