Депутат Ананских прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.
Депутат Ананских прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе
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  • © Mischa Keijser

«Спрос будет расти. Безусловно, в мире с этими последними санкциями происходит нехватка газа, тем более дешёвого. Чем дороже СПГ, тем дороже себестоимость. Там ещё накладывается логистика из Америки. В общем, всё это способствует дальнейшему росту стоимости газа», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также нужно учесть, что сезон ещё не начался, а заполняемость газовых хранилищ в Европе находится на очень низком уровне.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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