Аналитик Юшков объяснил повышение цен на газ в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на газовые цены.

По мнению аналитика, цена на газ возросла из-за возникших проблем в эксплуатации «Северного потока», причиной которых стала несогласованность западных санкций против России.

«Компания Siemens забрала агрегаты, которые используются для прокачки газа по «Северному потоку», на ремонт и регламентные работы, в соответствии с контрактом. Но при этом ремонтная база находится в Канаде, куда их и отвезли. И теперь канадцы их не выпускают, потому что это оборудование для энергетического сектора России. А поставлять что-либо из Канады для энергосектора в России запрещено канадскими санкциями», — пояснил Юшков.

Он отметил, что из-за этого пропускная способность «Северного потока» снизилась.

«И конечно, это пугает европейцев. А что если весь СП остановится, что будет тогда? Будет усугубляться дефицит предложений на европейском рынке. От этого начинается паника. Вот цены и взлетели опять за $1200», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост.

Они поднялись более чем на 15% и составили свыше $1200 за 1 тыс. куб. м.