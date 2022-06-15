Биржевые цены на газ в Европе превысили $1200

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Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост, они поднялись уже более чем на 15% и составили свыше $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с 12 мая.
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1200
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  • © Grant Faint

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

15 июня «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

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