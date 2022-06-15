Биржевые цены на газ в Европе превысили $1200
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.
15 июня «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».