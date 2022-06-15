«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного двигателя Siemens на КС «Портовая»

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Российская компания «Газпром» прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».
«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного двигателя Siemens на КС «Портовая»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что эксплуатация завершена с связи с  окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Также сообщается, что суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

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