«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного двигателя Siemens на КС «Портовая»
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении компании в Telegram.
Отмечается, что эксплуатация завершена с связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Также сообщается, что суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.
Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.