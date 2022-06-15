«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного двигателя Siemens на КС «Портовая»

Российская компания «Газпром» прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что эксплуатация завершена с связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Также сообщается, что суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.