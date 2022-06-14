В Siemens подтвердили невозможность вернуть «Газпрому» газовую турбину из-за санкций

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Немецкий концерн Siemens подтвердил, что в настоящий момент не может вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.
В Siemens подтвердили невозможность вернуть «Газпрому» газовую турбину из-за санкций
  • РИА Новости

«В свете санкций, введённых Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — приводит ТАСС слова представителя концерна.

В Siemens заявили, что информировали об инциденте правительства Канады и Германии.

В настоящее время идёт поиск «жизнеспособного решения» сложившейся ситуации.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

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