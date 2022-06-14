В Siemens подтвердили невозможность вернуть «Газпрому» газовую турбину из-за санкций

Немецкий концерн Siemens подтвердил, что в настоящий момент не может вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

РИА Новости