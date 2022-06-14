В Siemens подтвердили невозможность вернуть «Газпрому» газовую турбину из-за санкций
- РИА Новости
«В свете санкций, введённых Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины», — приводит ТАСС слова представителя концерна.
В Siemens заявили, что информировали об инциденте правительства Канады и Германии.
В настоящее время идёт поиск «жизнеспособного решения» сложившейся ситуации.
Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что объёмы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.