«Провал энергетической политики»: почему в ФРГ заявили о катастрофе в случае остановки поставок газа из России

Прекращение импорта российского газа сейчас будет иметь разрушительные последствия для ФРГ, заявил глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду предприятий пришлось бы остановить производство, причём некоторые больше не смогут его запустить. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия компании «Газпром» в ФРГ прекратили получать топливо, но заверил парламентариев, что рынок якобы позволяет это компенсировать. Эксперты отмечают, что наибольший урон энергетической безопасности Германии наносят её собственные власти, которые руководствуются политическими причинами при принятии решений. Аналитики прогнозируют, что зависимость ФРГ и остальной Европы от США будет только нарастать.

Прекращение поставок российского газа в ФРГ сейчас обернётся катастрофическими последствиями для страны, заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм в интервью газете Bild am Sonntag.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объёмов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — сообщил он.

Русвурм добавил, что в такой ситуации целый ряд компаний был бы полностью отрезан от поставок голубого топлива.

«Во многих случаях пострадавшие фирмы вынуждены будут остановить производство, некоторые предприятия, пожалуй, никогда больше не смогут его запустить», — подчеркнул промышленник.

В то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек на минувшей неделе заявил, что Германия может «кое-как пережить» предстоящую зиму без поставок газа из России. Для этого, по его словам, нужно до конца года полностью заполнить хранилища и подключить к сети два плавучих танкера для сжиженного природного газа.

При этом Хабек призвал немцев беречь энергию. По его словам, в ближайшие два года в промышленности и частных домохозяйствах требуется сэкономить 10% потребляемой энергии, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. С его точки зрения, это станет «серьёзным инструментом против Путина».

Российский ответ

Власти России 11 мая ввели ответные блокирующие санкции в отношении группы компаний Gazprom Germania, бывшей дочерней структуры «Газпрома», которая была взята под контроль правительством ФРГ. В начале апреля немецкое министерство экономики распорядилось передать группу под управление Федерального сетевого агентства (BNA), которое выполняет функции регулятора в сфере энергетики.

Под российские санкции также подпала торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом долгосрочных контрактов на поставку газа из России. Сообщается, что по своему объёму эти соглашения охватывают около половины поставок «Газпрома» в ФРГ. Крупнейшие клиенты группы — химический концерн BASF и восточногерманский дистрибьютор VNG — Verbundnetz Gas.

Газотранспортная система

globallookpress.com

© Daniel Reinhardt

Под ограничения подпала и компания Astora — один из крупнейших операторов подземных хранилищ газа в Евросоюзе. Таким образом данные меры фактически блокируют создание запасов российского газа в европейских хранилищах.

Министр экономики Хабек 12 мая сообщил в Бундестаге, что ряд компаний группы Gazprom Germania уже не получают газ из-за введённых Россией санкций. При этом он заверил парламентариев, что Берлин готов к этим мерам и якобы может компенсировать нехватку топлива из РФ. При этом Хабек не стал уточнять, о каких именно альтернативных источниках поставок идёт речь.

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Напомним, что в ответ на антироссийские экономические санкции Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату газа по действующим контрактам с недружественными странами. Вскоре после этого представители европейских правительств и энергетических компаний заявили, что не будут оплачивать топливо на таких условиях.

В свою очередь, в Кремле пояснили, что Россия не будет поставлять газ в Европу бесплатно.

«Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Всё-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце марта.

Впоследствии агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщило, по состоянию на 12 мая не менее 20 европейских компаний открыли счета в российском Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки энергоносителя в рублях, а ещё 14 фирм запросили у кредитной организации документы, необходимые для их открытия. При этом собеседник агентства не назвал эти компании.

«Безответственные действия и заявления»

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию в европейской энергетике, отметил, что одной из причин текущего положения дел стала заморозка проекта «Северный поток — 2», которой так добивались США и страны Восточной Европы, в том числе Украина.

«Огромные усилия были предприняты американцами для того, чтобы разорвать проект, ну и, наконец, им удалось сегодня... Проект «СП—2» просто завис. Кто выиграл? Конечно же, США, которые по высоким ценам навязывают миру свой дорогой СПГ. Европа стала более зависимой от Вашингтона», — пояснил российский дипломат в эфире программы «Соловьёв Live».

Бундестаг

Legion-Media

Эксперты отмечают, что глава Германского промышленного союза просто озвучивает то, что уже и так знает весь немецкий бизнес и здравомыслящие чиновники как в ФРГ, так и в остальной Европе.

«Самый большой урон европейской энергетической безопасности наносят безответственные действия и заявления политиков и чиновников. Именно немецкое руководство ответственно за прекращение поставок газа бывшим дочерним компаниям «Газпрома» в Европе, так как это они фактически отобрали эти активы у российской компании. Поэтому эти структуры, находящиеся уже под внешним управлением, оказались в санкционном списке правительства РФ», — отметил в беседе с RT заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Аналогичная ситуация наблюдается и с оплатой газа. Заявления политиков создали неопределённость для компаний, которые хотят платить по новой схеме и получать газ по контрактам, но опасаются вторичных санкций со стороны Брюсселя и своих же регуляторов», — констатировал аналитик.

Он добавил, что Европа, очевидно, стала более зависимой от США по широкому кругу вопросов, в том числе в энергетике, и вместе с тем организовала себе же аномальные цены на энергоресурсы, невиданную инфляцию и потерю конкурентоспособности собственной промышленности.

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«С одной стороны, это полный провал энергетической политики. С другой — он бы всё равно произошёл, так как в последние годы и даже десятилетия курс ЕС в этой области был крайне противоречивым и фактически представлял собой мину замедленного действия. Сейчас это может быть попытка замаскировать свои неудачи и свалить на Россию коллапс и зелёной повестки, и тех структурных перекосов, к которым она привела и ещё приведёт европейскую промышленность и граждан», — пояснил эксперт.

С точки зрения заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты РФ Никиты Данюка, немецкие предприниматели прекрасно осознают, что промышленность республики не может ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе найти альтернативу российским энергоносителям.

«Потому что промышленные и химические производства, лёгкая промышленность, автомобилестроение, большое количество экспортных мощностей, которые есть у ФРГ, напрямую зависят от российского газа. Поэтому эмбарго на российские энергоносители — это очень большой удар в первую очередь по немецкой экономике, по рабочим местам. При этом никаких рациональных доводов в пользу такого отказа просто не существует», — подчеркнул собеседник RT.

Из-за того, что реализация «Северного потока — 2» была остановлена по политическим причинам, зависимость Европы от Соединённых Штатов будет нарастать, прогнозирует аналитик.

«Все прекрасно понимают, что соревноваться и конкурировать с российскими энергоносителями ни по качеству, ни по логистике, ни тем более по цене не получится. Но, несмотря на эти здравые доводы, немцы готовы поменять нормальную энергетическую систему на то, чтобы зависеть исключительно от США», — рассуждает эксперт.

«Это выглядит довольно странным, ведь в Вашингтоне всегда утверждали, что зависимость от российского газа якобы демонстрирует несамостоятельность Европы, её «рабское» положение перед Москвой. Теперь же американцы намерены стать крупными игроками в поставках и, по сути, занять позиции России», — добавляет Данюк.

По его мнению, немецкий бизнес прекрасно осознаёт, что очередное слепое поддакивание США в сфере энергетики ни к чему хорошему не приведёт.

«Если их спросить откровенно, многие скажут, что не нужна им никакая Украина и связанные с ней проблемы. Но абсолютно очевидно, что Германия стала совершенно несамостоятельной», — заключил эксперт.