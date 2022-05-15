В Германии заявили о катастрофических последствиях при отказе от поставок газа из России

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Последствия эмбарго на российский газ в настоящее время стали бы для экономики ФРГ катастрофическими. Об этом заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объёмов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — приводит ТАСС его слова в интервью газете Bild am Sonntag.

Руссвурм добавил, что при ограничении поставок российского газа целый ряд немецких предприятий был бы вынужден остановить производство.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о поставках российского газа в Европу.

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