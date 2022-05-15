Антонов заявил о большей зависимости Европы от США из-за ситуации с «Северным потоком — 2»

Текущая ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» поставила Европу в большую зависимость от США. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что американская сторона предприняла огромные усилия для разрыва проекта «Северный поток — 1».

«Проект «Северный поток — 2» просто завис. Кто выиграл? Конечно же, США, которые по высоким ценам навязывают миру свой дорогой СПГ. Европа стала более зависимой от Вашингтона», — сообщил он в эфире «Соловьёв Live».

Ранее представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток — 2» после начала российской спецоперации на Украине «фактически мёртв».