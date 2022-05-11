В ФРГ заявили, что проект «Северный поток — 2» «фактически мёртв»

Представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток — 2» после начала российской спецоперации на Украине «фактически мёртв».

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Об этом сообщает РИА Новости. «Северный поток... действительно мёртв», — сказала она. Ранее в компании «Газпром» заявили, что начало работы второй нитки «Северного потока — 2» возможно не ранее 2028 года.