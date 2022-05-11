В ФРГ заявили, что проект «Северный поток — 2» «фактически мёртв»
Представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток — 2» после начала российской спецоперации на Украине «фактически мёртв».
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом сообщает РИА Новости.
«Северный поток... действительно мёртв», — сказала она.
Ранее в компании «Газпром» заявили, что начало работы второй нитки «Северного потока — 2» возможно не ранее 2028 года.
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