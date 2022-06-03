«Необходимый элемент»: член научного совета РАН — о планах Вашингтона на украинские хранилища газа

Подземные хранилища газа, расположенные на западе Украины, представляют большой интерес для Вашингтона. Такое мнение в интервью RT высказал доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник гендиректора компании «Газпром экспорт» Андрей Конопляник. По его словам, американская сторона рассчитывает включить эти объекты в коридор транспортировки регазифицированного СПГ, который должен протянуться с юга на север и отсечь Европу от российских энергетических ресурсов. Наращивая поставки СПГ на европейский рынок, США прилагают усилия для экономического захвата газотранспортной инфраструктуры, которая десятилетиями строилась под поставки российского газа европейским потребителям. Впрочем, шансы на то, что план Вашингтона, в котором участвуют и некоторые страны Восточной Европы, будет выполнен, невелики, считает эксперт.

— Андрей Александрович, в своих прошлых интервью вы говорили, что США заинтересованы в контроле над подземными хранилищами газа (ПХГ), расположенными на западной Украине, с целью отсечь Россию от европейского газового рынка. Этот план, по вашим словам, реализуется американской стороной при помощи Польши и других стран региона, которые входят в область так называемого «Триморья» — давнего геополитического проекта Варшавы. Расскажите, пожалуйста, подробней о целях этих планов.

— В 2016 году США начали экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). И в этом же году 12 восточноевропейских стран совместно с США подписали, по сути, через голову Брюсселя соглашение «Инициатива Трех Морей» («Триморье»). Инициатива «Триморье» служит продвижению, в первую очередь, американских и польских интересов, к которым впоследствии присовокупились и болгарские. Цель США — продвинуть в Европу свой более дорогой для потребителей СПГ, заместив им, насколько возможно, более дешёвый для них российский трубопроводный газ. Цель Польши — стать центром распределения поставок регазифицированного американского СПГ, приходящего с севера, в Центральной и Восточной Европе.

Цель Болгарии — стать таким же распределительным центром для СПГ США, приходящего в Восточную Европу с юга.

Задача США в рамках этого плана — отсечь Европу от российских газовых ресурсов и поставок. Сделать это американская сторона рассчитывает, «перерезав» и тем самым «перехватив» в районе западно-украинских ПХГ идущую дальше в Европу ту газотранспортную инфраструктуру, которая была в своё время построена под российские поставки, и впоследствии заполнять эти трубопроводы и западно-украинские ПХГ регазифицированным американским СПГ.

Поставки СПГ осуществляются в Восточную Европу через терминалы на южном (в Хорватиии, Греции) и северном (в Польше, Литве) побережье. Задача США — соединить газотранспортной сетью эти терминалы в «вертикальный» коридор, который протянется с севера на юг и обеспечит доступ как к западно-украинским ПХГ, так и к Центрально-европейскому газовому хабу (CEGH) в Баумгартене на границе Австрии и Словакии. Это основная торговая газовая площадка Центральной и Восточной Европы, через которую идут по украинскому транзитному коридору потоки российского газа далее в Южную и в Северо-Западную Европу.

Для этого нужно расширить существующую, а где необходимо — создать новую газотранспортную инфраструктуру «север-юг» в Восточной Европе, обеспечивающую возможность физического реверса газовых поставок.

Украинские ПХГ должны сыграть особую роль в случае реализации этого американского плана. Если они не будут заполняться российским газом после завершения транзитного контракта с Украиной в 2024 году, то США рассчитывают использовать их в качестве резервных, буферных хранилищ газа перед его отправкой на европейский рынок.

— Расскажите, пожалуйста, что собой представляют украинские ПХГ? Нуждаются ли они в модернизации?

— Самый крупный комплекс хранилищ природного газа находится на западе Украины. Их объём (25 млрд куб.м) составляет примерно три четверти суммарного объёма всех украинских ПХГ (32 млрд куб.м). Украина была первой из республик СССР, которая добывала газ. Большая часть современных ПХГ Украины — это выработанные месторождения газа, которые теперь используются как хранилища.

ПХГ — достаточно сложное инженерное сооружение, которое нужно поддерживать в надлежащем состоянии.

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Они служат для регулирования сезонных колебаний спроса, который летом падает, а зимой вырастает. Поэтому необходимо, чтобы вблизи газовой трубы находились ПХГ, чтобы летом, когда отопительная нагрузка отсутствует и спрос падает, они могли принимать часть поставляемого газа на хранение. А с наступлением зимы, когда спрос вырастет, необходимые объёмы можно добирать из ПХГ к продолжающимся в постоянном режиме контрактным поставкам.

Именно по этой причине потребность в ПХГ начала расти вместе с ростом объёмов советского и российского экспорта природного газа.

На западе Украины подземные хранилища начали строить с конца 1970-х годов, последние были построены уже в 1990-е — так что это относительно современные сооружения. Украинские ПХГ вполне работоспособны, хотя и нуждаются в тратах на их техническое обслуживание, как и любые сооружения такого рода.

Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ), Украина

AP

— Получается, что США хотят, условно говоря, завладеть этой инфраструктурой в интересах своих производителей СПГ? В одном из своих предыдущих интервью вы отметили, что в рамках «Триморья» строится коридор с севера на юг, от терминалов СПГ на Балтике в Польше (Свиноуйсьце) и в Литве (Клайпеда) с созданием трубопроводных перемычек, которые могли бы работать в прямом и обратном, реверсном режиме. Как идёт создание этих коридоров на практике?

— После американской сланцевой «революции», которая выстрелила в конце первого десятилетия нашего века, на американском рынке возник переизбыток газа, поэтому производители ищут экспортные каналы его сбыта. Основные рынки сбыта газа для США находятся за морями, значит, газ должен поставляться в виде СПГ. И лучше всего на эту роль подходит европейский газовый рынок, поскольку транспортировать СПГ в Европу удобней и дешевле, ибо короче, чем в Азию.

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Большинство американских заводов по сжижению газа находятся на побережье Мексиканского залива. Чтобы поставлять СПГ в Европу, газовозам не нужно проходить узкие места, такие, как находящийся на коротком пути в Азию Панамский канал. Это даёт большие преимущества, поскольку прохождение любого канала означает дополнительные издержки, как временные, так и финансовые.

Однако поставки СПГ в Европу рентабельны для американских производителей только при условии, что на европейском газовом рынке будут поддерживаться высокие цены. А этому мешают поставки дешевого российского газа. Сейчас на них приходится примерно треть европейского рынка природного газа. Экспорт американского СПГ в Европу все время находится на грани рентабельности, поэтому идёт преимущественно в Азию.

Взлёт цен в Европе сделал выгодными поставки американского СПГ на этот рынок. Поэтому сейчас со стороны США включен механизм более активных попыток отсечения российских поставок от Европы.

Но чтобы вытеснить нас с европейского рынка, США мало просто наращивать поставки СПГ, нужна также сетевая инфраструктура. Именно за неё сейчас развернулась основная борьба.

Строить новую сеть газопроводов с нуля от приёмных терминалов СПГ на побережье вглубь ЕС слишком дорого, поскольку основные поставки идут с востока. Поэтому цель США — заполучить уже имеющиеся сети.

Американцам нужно войти на рынок Европы с востока, вклинившись в российскую систему поставок с севера и юга. Таким образом они хотят решить две задачи: отрезать Россию от европейского рынка и не вкладываться в строительство новых трубопроводных мощностей, а оседлать и использовать имеющуюся трубопроводную систему.

Танкер с сжиженным пропаном, США

© Robert Nickelsberg/Getty Images

— То есть ключевая цель США в данном случае — создать искусственный дефицит на европейском рынке энергоносителей, вытеснив Россию из её традиционной ниши, и занять выстроенную под российский газ инфраструктуру?

— Совершенно верно. И чтобы подключиться к этой инфраструктуре, США нужно проложить транспортные коридоры с юга и севера в центральную и восточную Европу. Это означает строительство новых терминалов для приёмки и регазификации СПГ на побережье: в Польше, в Прибалтике, Греции, Хорватии и т.д., часть которых уже создана и функционирует пока на внутренние рынки этих стран. А также строительство участков газопроводов там, где это необходимо — своеобразных перемычек.

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К примеру, 1 мая был запущен в эксплуатацию интерконнектор Польша—Литва. Именно поэтому Польша и Болгария первыми сейчас отказались от закупки российского газа по новой процедуре расчетов — эти страны хотят стать входными воротами для американского СПГ и центрами его дальнейшего распределения по странам региона.

Этим целям служит и общеевропейская энергетическая политика. На протяжении всех последних лет Еврокомиссия принимает нормы, направленные на создание разветвлённой газовой инфраструктуры на территории ЕС, способной обеспечивать свободный переток газа во всех направлениях. Это было ключевой задачей и всех предыдущих составов Еврокомиссий. Но в 2019 году, когда к власти пришла новая Еврокомиссия с её «Новым зеленым курсом», Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) ввёл запрет на финансирование любых нефтегазовых проектов, включая нефтегазовую инфраструктуру. Получается, что построить в Европе новую инфраструктуру под свои (или США) потребности теперь ещё сложней, чем прежде. И дороже.

Что касается украинских ПХГ, то в 2017 году их перевели в режим работы таможенного склада. Это означает, что газ можно закачивать в эти ПХГ, держать там беспошлинно в течение 1095 дней, оплачивая только хранение, а потом забирать обратно, без связи с сезонными перепадами спроса и транзитными поставками только в одном направлении, как это было ранее.

До 2017 года использование этих хранилищ было ограничено, их можно было использовать только для сглаживания сезонных колебаний поставок и в режиме транзитного хранения. Теперь же украинские ПХГ можно использовать для влияния на конъюнктуру на австрийском газовом хабе Баумгартен, который находится совсем рядом.

— Вы упомянули инициативу «Триморье», которую, в первую очередь, продвигает Польша, претендуя на статус регионального лидера. Тогда почему поляки готовы отдать Украине роль ключевого энергетического хаба Европы? Или мнение польской стороны тут не играет роли?

— О передаче Польшей этой роли Украине речи не идёт. Польская сторона сама экономически заинтересована в реализации американских планов. И политические заявления Варшавы, касающиеся «Инициативы Трёх Морей», просто призваны поддержать этот сугубо практический интерес.

Неслучайно «Междуморье» Пилсудского возродилось как «Триморье» именно тогда, когда США вышли с поставками СПГ на мировой рынок, имея очевидные предпочтения, при прочих равных условиях, поставлять его в Европу. По большому счёту то, о чём мы говорим, — совместный проект Вашингтона и стран Восточной Европы.

Западной и Центральной Европе реализация этих планов сулит дефицит энергоносителей и более высокие цены, соответственно, экономические сложности. А вот страны Восточной Европы, которые намерены распределять газовые потоки, они будут в выигрыше. И Украина является необходимым элементом этой схемы. Именно поэтому польские власти так активно поддерживают Киев на протяжении последних лет, включая недавнее братание Дуды с Зеленским и открытие Украины для наращивания польского присутствия в стране.

— Тогда зачем Вашингтон, Варшава и Киев годами говорили о важности сохранения транзита российского газа через Украину, если у них в планах ликвидация этого транзита и замена его транзитом американского газа с северного и южного побережий Европы?

— Потому что этот транзит означал, что за поддержку антироссийского режима на Украине платили не США, не ЕС, а сама Российская Федерация. Всё равно одномоментно остановить поставки российского газа ни ЕС, ни США не могут. Создание альтернативных каналов поставок, способных заменить российское топливо, требует времени. Конечно, американцы очень бы хотели прямо сейчас полностью убрать весь российский газ с рынка, но это невозможно, в этом случае в Европе возникнет критический дефицит топлива. Плюс до 2024 года действует контракт на украинский транзит. Плюс коридор север-юг в рамках «Триморья» ещё не готов, и есть проблемы с его финансированием.

Южно-Русское нефтегазовое месторождение, Россия

globallookpress.com

© Nord Stream AG

— Чем России грозит реализация всех этих планов? Можно ли им помешать? Или нужно просто искать альтернативных покупателей в Азии, например, и тянуть туда сеть газопроводов?

— Прежде всего, относительно реализации этих планов: не дождутся. Чтобы не допустить воплощения этой схемы в жизнь, мы должны давать себе ясный отчёт в том, что это за планы и какова их конечная цель. Уметь делать правильные выводы и видеть тенденции за разрозненными фактами. Нам ни в коем случае нельзя терять европейский рынок — схемы российского экспорта в Европу и материальные активы для его обеспечения в виде капиталоемкой трансграничной стационарной газотранспортной системы формировались на протяжении многих десятилетий, мы не должны отказываться от этого наследия. У нас вовсе не такие плохие перспективы в этом плане, как может сейчас показаться.

Не факт, что США вообще смогут и дальше наращивать экспорт своего СПГ в Европу. Сегодня большинство американских производителей сланцевого газа очень сильно закредитованы. И сейчас перед ними стоит дилемма: вкладывать полученную прибыль в наращивание добычи газа или же снизить уровень своей задолженности до приемлемых показателей. Сейчас в США доминирует точка зрения, согласно которой снижение кредитной нагрузки является приоритетом.

Со временем общее энергопотребление ископаемого топлива в Европе будет снижаться за счёт совершенствования энергосберегающих технологий и развития альтернативной возобновляемой энергетики. Однако это снижение не будет радикальным, поскольку возможности возобновляемой энергетики очень ограничены, она сильно зависит от погодных условий. Также не стоит забывать, что газ востребован не только энергетическим комплексом, но и является сырьём для химической промышленности.

Однако даже при сохранении европейского рынка мы всё равно должны выстраивать и наращивать газотранспортную инфраструктуру в восточном направлении. И, что самое важное, активнее развивать собственный внутренний рынок — в России до сих пор огромное количество населённых пунктов не газифицированы.

С Азией мы должны создавать не просто отдельный газовый коридор, наподобие магистрали «Сила Сибири», а формировать разветвлённую инфраструктуру, подобную той, которая создана в Европе. Цель — замкнуть воедино все три рынка: европейский, азиатский и внутренний в рамках происходящего уже сегодня формирования единого евроазиатского энергетического пространства.