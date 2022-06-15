Биржевые цены на газ в Европе превысили $1300 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 апреля, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как пишет РИА Новости, цены на газ в ходе торгов поднимались почти на 25%.

Ранее цены резко ускорили рост после того, как «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.