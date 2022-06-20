Совет ЕС продлил до 23 июня 2023 года санкции против Крыма и Севастополя

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Совет Евросоюза продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.
Совет ЕС продлил до 23 июня 2023 года санкции против Крыма и Севастополя
  • Gettyimages.ru
  • © WALTER ZERLA

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что действующие в настоящее время ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года.

Они, в частности, включают запрет на ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также запрещены инвестиции и оказание туристических услуг.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что для России не существует вопроса Крыма и Донбасса на переговорах с Украиной.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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