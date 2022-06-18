Мединский: для России не существует вопроса Крыма и Донбасса на переговорах с Киевом

Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что для России не существует вопроса Крыма и Донбасса на переговорах с Украиной.

«Что касается Крыма и Донбасса, этот вопрос для России не существует. Крым — это суверенная часть России, закреплённая в Конституции, и воля народа была неоднократно выражена и на выборах, и на референдуме в полном соответствии с уставом ООН, в полном соответствии с прецедентным решением международного суда ООН, воля народа Крыма была зафиксирована», — сказал он.

По его словам, «непризнание Крыма рядом западных стран является крупнейшим нарушением международного права и принципов ООН». Также Мединский заявил, что «в отношении Донбасса воля и позиция России также неизменны».

«Народ сам хочет определять свою судьбу и готов защищать это с оружием в руках, что он и делал на протяжении восьми с лишним лет, подвергаясь перманентной вооружённой агрессии со стороны Украины», — сказал Мединский.

По его словам, решение международного суда ООН по Косову полностью легитимизирует ситуацию в Донбассе.

«К большому сожалению, само понятие международного права последние три месяца для Запада, похоже, перестало существовать», — заявил Мединский.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.