МО: российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области
- РИА Новости
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесён удар по аэродрому Арциз в Одесской области», — заявил Конашенков.
В результате удара была уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.
Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ.
Минобороны России показало кадры удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.