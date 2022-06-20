МО: российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области

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Российские военные нанесли удар по аэродрому Арциз в Одесской области ракетой «Оникс».
МО: российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесён удар по аэродрому Арциз в Одесской области», — заявил Конашенков.

В результате удара была уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ.

Минобороны России показало кадры удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.

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