МО: российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому Арциз в Одесской области ракетой «Оникс».

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесён удар по аэродрому Арциз в Одесской области», — заявил Конашенков.

В результате удара была уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ.

Минобороны России показало кадры удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.