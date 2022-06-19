Минобороны России опубликовало видео ракетных ударов «Калибром» по объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырёх крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ.

Удар был нанесён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия».