Минобороны России опубликовало видео ракетных ударов «Калибром» по объектам ВСУ

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Минобороны России показало кадры удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.
Минобороны России опубликовало видео ракетных ударов «Калибром» по объектам ВСУ
  • РИА Новости

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырёх крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ.

Удар был нанесён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия».

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