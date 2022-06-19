Минобороны России опубликовало видео ракетных ударов «Калибром» по объектам ВСУ
- РИА Новости
«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырёх крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ.
Удар был нанесён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия».