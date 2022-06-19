В МО России сообщили о ликвидации ракетами «Калибр» более 50 генералов и офицеров ВСУ
- РИА Новости
Как сообщили в Минобороны России, удар был нанесён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия».
«В результате удара уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее украинский генерал Владимир Карпенко сообщил, что ВСУ за время боевых действий потеряли до половины военной техники.
По его оценкам, потеряны «приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем».