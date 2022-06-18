Украинский генерал сообщил, что ВСУ терпят потери «до 50% военной техники»

Украинский генерал Владимир Карпенко в беседе с американским журналом National Defense сообщил, что ВСУ за время боевых действий потеряли до половины военной техники.

«Я говорю только о тяжёлых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно 30—40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боёв. Таким образом мы потеряли примерно 50%», — сказал военный.

По его оценкам, потеряны «приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем».

По данным Минобороны России на 17 июня, в ВСУ уничтожено 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 машин РСЗО, 2013 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит ранее заявила, что у некоторых стран Запада не хватает ресурсов для обеспечения Украины оружием в том количестве, в котором страна его запрашивает.