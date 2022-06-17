«Абсолютно лжепосыл»: в России оценили рекомендацию ЕК предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Тема возможного получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз требует повышенного внимания со стороны Москвы, заявил Дмитрий Песков. По мнению Марии Захаровой, Запад продолжает манипулировать устремлениями Киева в евросообщество. Официальный представитель МИД РФ считает, что подобный «лжепосыл» не приведёт ни к чему хорошему. 17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности украинцев «умереть ради европейской перспективы». По её словам, ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата при условии проведения ряда реформ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве с повышенным вниманием будут относиться к развитию событий вокруг возможного предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», — сказал Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Запад годами манипулирует евроустремлениями Украины, лишь ухудшая положение этого государства.

«Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует историей некой вовлечённости Украины в их интеграционные структуры, при этом, к сожалению, Украине становится всё хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается. Несмотря на то что обещания становятся всё более сладкими и пьянящими. Почему так происходит? Наверное, потому, что такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет», — сказала Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

17 июня, на следующий день после визита лидеров Франции, Италии и Германии в Киев, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в ЕС, но с условием выполнения ряда важных реформ. Главы государств и правительств евросообщества рассмотрят данный вопрос в ходе саммита, который пройдёт 23 и 24 июня.

«Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой», — написала в соцсетях глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Это заявление прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

AFP

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Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ заметил, что если Киеву будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству в ЕС, то это будет означать, что в Брюсселе руководствуются «исключительно геополитическими соображениями» и в очередной раз готовы «закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов».

Рекомендация ЕК предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз обусловлена желанием поддержать чаяния киевского режима о евроинтеграции, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«На протяжении долгого периода времени в ЕС заявляли о том, что Украина эти так называемые европейские параметры не соблюдает. Это решение политическое и не соответствующее критериям ЕС, по выполнении которых государство может называться кандидатом на вступление в евросообщество. Достаточно посмотреть на одну коррупцию. Только по одному этому критерию Украина никак не вписывается в параметры Евросоюза, как и по многим другим», — заметил сенатор.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта подчеркнул, что рекомендация Еврокомиссии ничем не подкреплена, это просто некий жест в отношении Украины.

«Сейчас Европа демонстрирует солидарность с Украиной и обещает ей вхождение в Евросоюз. Но вот дальше начинаются все сложности. Турция в таком состоянии, кажется, уже лет 20 находится и, так сказать, благополучно пока не принимается. Так что это всего лишь выражение солидарности, так как на пути принятия в ЕС сотни этапов. Может быть, Украину действительно когда-нибудь примут в ЕС, но в ближайшее время это просто исключено. Потому что брать на содержание страну в таком состоянии никто из европейцев просто не согласится», — сказал он в разговоре с RT.