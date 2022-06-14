Политические гонки: как Грузия конкурирует с Украиной за получение статуса кандидата на вступление в ЕС

Грузия заслуживает присвоения статуса кандидата на членство в Евросоюзе больше, чем Украина, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам политика, его страна «на десять голов впереди». Премьер также раскритиковал резолюцию ЕП, в которой говорится, что для получения Грузией статуса кандидата ей необходимо выполнить ряд условий. Ранее в Еврокомиссии заявили, что до конца текущей недели завершат обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата. По данным СМИ, решение будет положительным. Однако эксперты считают, что такая демонстративная мера не приведёт Украину к скорому членству в ЕС.

Грузия заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС больше, чем Украина, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. По словам политика, его страна «на десять голов впереди» по всем направлениям.

«Говорят, что Украина находится в состоянии войны, поэтому должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но если война — цена этого статуса, мы не хотим войны. Мы запросили статус, который мы заслужили 30-летней борьбой за свободу и девятью годами реформ», — приводит слова Гарибашвили Jam News.

По мнению Гарибашвили, статуса кандидата в ЕС Грузия также заслуживает больше, чем Молдавия.

Кроме того, премьер-министр оценил опубликованную 9 июня резолюцию Европарламента, в которой говорится, что для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии необходимо выполнить ряд условий, в том числе решить проблемы с нарушениями свободы СМИ и безопасностью журналистов.

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«В резолюции написаны действительно позорные обвинения, но к ним нужны факты и доказательства», — заявил Гарибашвили.

По данным СМИ, после того как Еврокомиссия проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС, 17 июня должно быть принято решение по итогам этого обсуждения.

Между тем, как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, Еврокомиссия (ЕК) намерена рекомендовать предоставление Украине официального статуса страны — кандидата в члены Евросоюза. Как отмечается, в Брюсселе ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину «чёткий сигнал о том, что он утратил какие-либо шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния».

«В конечном счёте признание Украины кандидатом (в члены ЕС. — RT) требует единодушного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. По словам официальных лиц и дипломатов, по меньшей мере три страны по-прежнему выступают против», — пишет Politico.

После этого премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал в интервью Financial Times не давать Украине ложных надежд дебатами о её статусе в ЕС, поскольку всё это рискует обернуться «горьким разочарованием». По его словам, статус кандидата — это лишь начало процесса вступления, который может затянуться на годы.

Вместе с тем министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что перед долгим процессом вступления Украины в ЕС на её территории сначала должны быть завершены боевые действия, а затем уже могут обсуждаться условия её членства в объединении.

Погоня за статусом

Напомним, Грузия и Молдавия подали заявку на вступление в ЕС буквально через несколько дней после того, как аналогичный шаг предприняли украинские власти.

11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции по итогам саммита она заявила, что до конца текущей недели ЕК должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«На этом пути мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решимость, с которой ваша страна движется. Люди доказали свою мотивацию и свой решительный настрой», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

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© Philipp von Ditfurth

Зеленский, в свою очередь, отметил, что киевские власти за очень короткое время дали исчерпывающие ответы на анкету-опросник и ожидают заключения Европейской комиссии относительно соблюдения Украиной Копенгагенских критериев членства в ЕС.

«Абсолютное большинство европейцев считают Украину частью европейской семьи. И это справедливо. Признания на политическом уровне такой реальности мы все ожидаем уже 23—24 июня, когда должно пройти историческое для нас заседание Европейского совета. Заседание, логичным решением которого должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата. Мы в это очень верим», — сказал он.

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Впрочем, как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, предоставление Украине статуса кандидата имеет свою ценность лишь «как символический акт». Однако в ЕС «она от этого быстрее не вступит», подчёркивает издание. Der Tagesspiegel также отмечает, что сочувствие к Украине из-за боевых действий на её территории «не рассматривается как критерий для принятия решения о предоставлении кандидатского статуса».

«Это скорее повод к осторожности, — пишет газета. — Он (ЕС. — RT) не должен решать, кого бы предпочёл видеть в союзе раньше. Он должен побуждать претендентов к конструктивной конкуренции: посмотрим, кто из них быстрее добьётся успехов в подготовке к вступлению».

Der Tagesspiegel также сообщает, что, «рассказывая о медлительности» Евросоюза, претенденты на вступление в объединение «отвлекают внимание от своих собственных задержек в проведении реформ».

«Некоторые государства, как, например, Албания, Северная Македония и Сербия, вот уже почти два десятилетия ждут, пока их не примут. А Босния и Герцеговина и Косово — получения статуса кандидата», — напомнило издание.

«Политическая конъюнктура евробюрократии»

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в своём заявлении премьер-министр Грузии намекает на то, что Брюссель «может пропустить вне очереди» Украину и предоставить ей статус кандидата. По мнению аналитика, такие опасения небезосновательны.

«Еврокомиссия, по всей видимости, так и поступит, причём сугубо по политическим причинам, поскольку объективных оснований для этого нет. Украинская экономика разрушена, на территории страны ведутся боевые действия. Однако главу дипломатии Евросоюза это не останавливает от обещаний Украине о включении её в европейскую семью и намёков на возможность членства в Евросоюзе. Грузия же и Молдавия могут остаться на обочине», — отметил эксперт в беседе с RT.

Оленченко также считает, что предоставят статус кандидата в ближайшее время именно Украине, поскольку, как он полагает, по этому вопросу на Брюссель оказывает давление Вашингтон.

Здание Еврокомиссии

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«В евроинтеграции Украины не просматриваются интересы ЕС. Это политическое желание США, которые хотят продемонстрировать России, что, несмотря на спецоперацию, Киев всё равно якобы идёт к тому, чего он хочет. И Брюссель даёт сигналы, что готов пропихивать это решение любыми средствами. Вся эта история со стремительными приготовлениями Брюсселя к предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС отражает двойные стандарты и политическую конъюнктуру евробюрократии, её зависимость от воли Вашингтона», — заявил аналитик.

При этом Оленченко выразил уверенность, что Украина, если и получит статус кандидата на вступление, в краткосрочной и среднесрочной перспективе точно не сможет пополнить ряды ЕС.

«Этого же не смогут сделать Грузия и Молдавия. Дело в том, что Евросоюз погряз в экономических проблемах, кроме того, наблюдается серьёзное разобщение его членов по самым разным вопросам, включая то, нужно ли брать в объединение Украину или нет. На этом фоне рассуждения в ЕС относительно принятия трёх этих стран носят характер политических лозунгов без всякого экономического расчёта», — сказал эксперт.

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Оленченко напомнил, что риторика в ЕС относительно ускоренного рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз «злит не только Грузию, но и Турцию», которая уже долгие годы ждёт присоединения к Европейскому союзу.

«Свою заявку на членство Анкара пнаправила в Евросоюз очень давно — в апреле 1987 года. После этого ей неоднократно обещали членство в объединении, но до этого так и не дошло. Свои шаги навстречу Украине и её вхождению в ЕС Брюсселю сложнее всего будет объяснять именно Турции, крупной региональной державе, которая, несмотря на свои устремления, до сих пор не вошла в союз», — заявил аналитик.

Напомним, в конце прошлой недели турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на встрече с представителями молодёжи, что политике Запада доверять нельзя, поскольку там до сих пор медлят с вступлением Турции в ЕС. Ранее Эрдоган также призывал Брюссель проявить такую же «чувствительность» к Анкаре, как и к Киеву, в этом вопросе.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев отметил, что у Турции есть все основания выступать с такими претензиями в адрес западного политического истеблишмента, поскольку страна больше трёх десятилетий «ждёт своей очереди на вступление в ЕС».

«Её упорно не берут, объясняя это тем, что есть критерии, которые государство ещё не выполнило. Сейчас на Брюссель обижается и Грузия, которая считает, что уже совершила величайший подвиг в поддержку западной демократии», — заявил эксперт в комментарии RT.

Украина же «пользуется ситуацией и требует неких привилегий» для вступления в ЕС, в частности ускоренного рассмотрения её заявки, констатировал Суздальцев.