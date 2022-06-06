«Какая-то личная психическая проблема»: почему в венгерском парламенте усомнились в адекватности Зеленского

Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского проблемы с психикой. Как считает Кёвер, заявления украинского лидера «иногда звучат очень странно», поскольку руководители других государств не допускают подобного тона в отношении своих коллег. В ответ офис Зеленского назвал венгерского спикера «недополитиком», а в МИД Украины предложили Кёверу предъявить справку о психическом здоровье. По мнению экспертов, такими темпами ситуация вокруг взаимных обвинений Киева и Будапешта вполне может перерасти в глобальный дипломатический скандал. При этом аналитики напомнили, что зачинщиком конфликта был сам Зеленский, который на виду у всего мира сейчас разрывает «остатки норм в международных отношениях».

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в интервью телеканалу Hir TV выдвинул предположение, что у президента Украины Владимира Зеленского наблюдаются проблемы с психикой. Как считает венгерский политик, именно этим объясняются нападки Зеленского на иностранных лидеров.

«Заявления президента (Украины. — RT) иногда звучат очень странно. Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, допускал подобный тон в отношении кого-либо», — приводит слова Кёвера ТАСС.

По мнению спикера венгерского парламента, как в частной жизни, так и в политике люди обычно не угрожают тем, «кого хотят сделать своими друзьями». Исходя из поведения украинского президента, Кёвер предположил, что Зеленский, вероятно, столкнулся с «какой-то личной психической проблемой», однако «неизвестно, что с этим можно поделать».

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На заявление Кёвера немедленно отреагировали в Киеве. Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал в своём Facebook* спикера венгерского парламента «недополитиком», а его высказывания о Зеленском — неприемлемыми и дикими. После чего заявил, что Кёверу место на «свалке истории», где его вспомнят «как недоразумение, которое подгавкивало на президента Украины».

«Осла узнаёшь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный», — заявил замглавы офиса президента Украины.

К атаке на венгерского спикера подключился и украинский МИД. В своём Facebook официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко потребовал от Кёвера предъявить справку о психическом здоровье.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кёвера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — написал Николенко.

По его словам, венгерские политики настойчиво продолжают «поливать грязью Украину», что, как он считает, неудивительно, поскольку «исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Президентская фамильярность

Напомним, в конце марта Владимир Зеленский в своей речи, транслировавшейся на заседании Европейского совета, обратился к премьер-министру Венгрии на «ты», выдвинув ему целый ряд претензий, связанных с вопросами осуждения России за начало спецоперации на Украине и необходимости большей поддержки Киева.

«Ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать», — заявил украинский лидер.

Орбан ответил на слова Зеленского в интервью телеканалу М1, подчеркнув, что его страна помогает попавшим в беду украинцам, но в вопросе санкций и прекращения сотрудничества с Москвой венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

AP

© Anna Szilagyi

Однако 2 апреля Зеленский во время очередного обращения к украинцам пошёл ещё дальше в конфликте с премьером Венгрии, обвинив Орбана в прямой поддержке президента России Владимира Путина.

«Хочу обратиться к ещё одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина», — отметил президент Украины.

При этом, по его мнению, Орбану якобы не хватает честности.

«Возможно, он потерял её где-нибудь в контактах с Москвой», — заявил Зеленский.

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После чего украинский лидер вменил в вину венгерскому премьеру недостаточную, по его мнению, помощь Киеву.

«Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные! — заявил Зеленский. — Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства».

После оскорбительных высказываний украинских властей в адрес венгерского руководства посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны. В МИД Венгрии назвали обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми. При этом в ведомстве подчеркнули, что, организуя помощь украинским гражданам и беженцам, страна проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию.

Тем не менее позднее стало известно, что имя Виктора Орбана было внесено в базу украинского ресурса «Миротворец», где его назвали «антиукраинским пропагандистом».

Напомним, венгерский премьер-министр оказался в числе лидеров государств, отказавшихся вводить санкции против России. Он же выступил и против эмбарго на российские энергоресурсы в Европе вопреки призывам Киева сделать обратное. Кроме того, по окончании выборов в парламент Венгрии Орбан назвал президента Украины своим соперником и, в отличие от ряда европейских политиков, отказался ехать в Киев для встречи с Зеленским.

«Свидетельство слабости»

Как отметил доцент МГУ, политолог Борис Межуев в беседе с RT, ситуация вокруг взаимных выпадов Киева и Будапешта такими темпами может дойти до «глобального дипломатического скандала».

«Набор обвинений имеет беспрецедентный характер, это можно назвать дипломатической войной между Венгрией и Украиной», — считает эксперт.

«У властей этих государств абсолютно противоположные взгляды на политический курс своих стран: Будапешт стремится отстаивать национальные интересы, в то время как Киев по большей части обслуживает интересы Вашингтона. Кроме того, российская повестка раскалывает эти страны в очень яркой форме», — сказал Межуев.

Киев

AFP

© Sergei SUPINSKY

По его словам, Венгрия выступает в Евросоюзе «мотором, стремящимся оттолкнуть Украину от центральной повестки ЕС».

«Будапешт своими заявлениями хочет дать понять Евросоюзу, что украинские проблемы не являются европейскими проблемами. В ЕС и Украине Венгрия сейчас воспринимается изгоем Европы, зависящим от российских нефти и газа, а также не желающим от них отказываться. Однако на самом деле Будапешт выступает защитником своих законных прав на нормальное существование», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что поведение Зеленского по отношению к премьер-министру Венгрии — яркое олицетворение того, как Украина на виду у всего мира разрушает «то, что можно было бы назвать остатками нормы в международных отношениях».

«Украинский госаппарат деградировал. Киеву понравилось, что на его недостойное поведение в Европе закрывают глаза. Как было, например, с историей про немецкого канцлера, которого посол Украины в ФРГ назвал ливерной колбасой», — сказал аналитик в разговоре с RT.

По мнению Межевича, Зеленский, оскорбивший Орбана и обратившийся к нему на «ты», зашёл далеко «за пределы дипломатического протокола».

«Президент государства, который чувствует себя сильным, уверенным, исходит из того, что он борется за правое дело, политиков других стран не оскорбляет. Выпады в сторону Венгрии со стороны украинского лидера — свидетельство слабости, не более того. При этом Будапешт, в отличие от Киева, заслуживает уважения, поскольку стоит на страже своих приоритетов во внешней и внутренней политике», — отметил эксперт.

Межевич считает, что в истории вокруг обвинений Киева в адрес Будапешта «большую роль сыграли особенности личности Зеленского».

«Политик — это ведь профессия, требующая знаний, умений и опыта, в том числе в ведении дипломатических переговоров. Откуда у Зеленского все эти три составляющие, если он эстрадный комик, оказавшийся выгодной кандидатурой на пост президента у определённых кругов Украины и у Запада? И критиковать Зеленского за отсутствие политического опыта — то же самое, что обвинять домашнюю кошку в том, что она не львица. Так вот Зеленский — это случайный кот, оказавшийся в кабинете президента. И это доказывает его тон и содержание в обращениях к премьер-министру Венгрии», — заключил аналитик.

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