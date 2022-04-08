МИД Венгрии назвал обвинения со стороны руководства Украины неприемлемыми

Венгрия считает неприемлемыми обвинения украинского руководства после помощи, оказанной украинским гражданам и беженцам. Об этом заявил государственный секретарь венгерского Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Тамаш Менцер.

Как отмечается, Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию.

«После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве... и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо», — цитирует РИА Новости Менцера.

По его словам, «именно поэтому руководство Венгрии вызвало украинского посла в Будапеште и всё ей объяснило».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.