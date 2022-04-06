Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.
Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Как сообщает ТАСС, об этом Сийярто сообщил в видеообращении на странице в своих социальных сетях.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить