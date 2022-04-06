Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей страны в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства.

Как сообщает ТАСС, об этом Сийярто сообщил в видеообращении на странице в своих социальных сетях.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.