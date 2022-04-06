Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева
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Как сообщает ТАСС, об этом Сийярто сообщил в видеообращении на странице в своих социальных сетях.
«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заявил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления, посвящённого итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.