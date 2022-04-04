Орбан внёс Зеленского в список соперников на выборах в парламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления, посвященного итогам выборов в парламент, внёс украинского государственного лидера Владимира Зеленского в список соперников.

Как сообщает М1 со ссылкой на Орбана, в рамках проводимых выборов с таким количеством соперников ранее в Венгрии не сталкивались. В их число, по словам премьер-министра, вошли «международные левые со всех сторон», «брюссельские бюрократы», «империи Сороса» и президент Украины Владимир Зеленский.

3 апреля в Венгрии прошло голосование на парламентских выборах. По итогам выборов будет распределено 199 депутатских мандатов.

Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент страны.