Виктор Орбан напомнил, что Венгрия отстаивает свои национальные интересы, а не украинские

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на обвинения Владимира Зеленского, напомнил, что венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.
Виктор Орбан напомнил, что Венгрия отстаивает свои национальные интересы, а не украинские
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По словам политика, украинская точка зрения «совершенно понятна».

«Они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии», — сказал он в интервью М1.

Орбан добавил, что страна помогает попавшим в беду, но желает «обеспечить, защитить собственные национальные интересы».

Он подчеркнул, что есть страны, которые хотели бы держаться подальше от конфликта.

«Мы правительство, которое отстаивает национальные интересы, и хотим это делать и дальше», — цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее венгерский премьер предупредил, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе. Он сообщил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

После этого глава Минобороны Чехии Яна Чернохова отменила встречу с венгерскими коллегами из-за позиции Венгрии по антироссийским санкциям.

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