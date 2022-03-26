Глава Минобороны Чехии отменила поездку в Венгрию из-за позиции по антироссийским санкциям

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Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что не поедет на встречу с коллегами по Вышеградской четвёрке из-за позиции Венгрии по антироссийским санкциям.

«Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна», — цитирует Чернохову РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.

Он сообщил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто также отметил, что страна намерена избежать вовлечения в украинский кризис и не будет поставлять вооружение на Украину.

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