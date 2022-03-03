Орбан: нет аргументов в пользу прекращения энергетического сотрудничества с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

В интервью Mandiner он сказал, что Венгрия не станет мешать Евросоюзу вводить антироссийские санкции. Вместе с этим политик отметил, что Россия «будет существовать и после войны».

«Интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими», — подчеркнул Орбан.

В Еврокомиссии ранее допустили возможность нарушений в поставках российского газа из-за ситуации на Украине.

2 марта представитель Минэкономики ФРГ заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам энергоносителей.