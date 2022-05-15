Шольц не стал давать оценку словам посла Украины, который обозвал канцлера ФРГ колбасой

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал давать оценку высказываниям посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который назвал германского политика обиженной колбасой, когда тот отказался ехать в Киев с визитом. По мнению Шольца, не нужно придавать большое значение каждому слову.

Во время интервью порталу t-online Шольц сказал, что оставит оскорбление со стороны Мельника на суд самого журналиста, после чего перевёл тему.

«Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. Вместе с союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции», — сказал канцлер.

Журналист отметил, что «санкции, похоже, не имеют большого эффекта», на что Шольц возразил: по его мнению, журналист ошибается, а санкции «оказывают значительное влияние».

В начале мая посол Украины в Германии Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному».

Так украинский дипломат прокомментировал отказ немецкого политика ехать в Киев после того, как киевские власти отказали президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру в приёме.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT выразил мнение, что Мельник «исполняет роль рупора, рупора не столько киевского режима, сколько американской позиции».

Поскольку американцам «неудобно выражать своё раздражение» и недовольство позицией Германии, то они это делают через Владимира Зеленского и через посла Мельника, сказал он.