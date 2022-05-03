Украинский посол в Германии Мельник назвал канцлера Шольца «обиженной колбасой»
- AFP
- © Michael Kappeler / POOL
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», — приводит слова Мельника Der Spiegel.
Ранее Штайнмайер заявил, что в Киеве сочли его визит на Украину нежелательным.
После этого Олаф Шольц объяснил, что отказ Украины в визите президенту ФРГ является препятствием для приезда канцлера в Киев.
В феврале глава СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених обвинил Мельника в «переходе границ». Как сообщала газета junge Welt, риторика и действия украинского посла вызывают негодование у немецких политиков.
Сам Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил, что власти ФРГ оказывают недостаточную финансовую поддержку Киеву.