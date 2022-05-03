Украинский посол в Германии Мельник назвал канцлера Шольца «обиженной колбасой»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ведёт себя «не очень по-государственному». Так украинский дипломат прокомментировал отказ немецкого политика ехать в Киев после того, как киевские власти отказали президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приёме.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», — приводит слова Мельника Der Spiegel.

Ранее Штайнмайер заявил, что в Киеве сочли его визит на Украину нежелательным.

После этого Олаф Шольц объяснил, что отказ Украины в визите президенту ФРГ является препятствием для приезда канцлера в Киев.

В феврале глава СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених обвинил Мельника в «переходе границ». Как сообщала газета junge Welt, риторика и действия украинского посла вызывают негодование у немецких политиков.

Сам Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил, что власти ФРГ оказывают недостаточную финансовую поддержку Киеву.