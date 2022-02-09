Посол Украины Мельник заявил о недостаточной финансовой поддержке со стороны Германии

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил, что власти ФРГ оказывают недостаточную финансовую поддержку Киеву.

«Всё относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом», — цитирует Мельника РИА Новости.

Он отметил, что финансовая поддержка Украины со стороны Германии сопоставима с объёмами средств, выделяемых Южному Судану и Сомали.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров в Киеве с германской коллегой Анналеной Бербок обсудил вопросы поставок оружия из Германии на Украину.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину.