Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок вопросы поставок оружия из Германии на Украину

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров в Киеве с германской коллегой Анналеной Бербок обсудил вопросы поставок оружия из Германии на Украину.
Кулеба рассказал, что обсудил с Бербок вопросы поставок оружия из Германии на Украину
  • © Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
  • AFP

«Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Но очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично, говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать, и о том, что она имеет намерение сделать для поддержки Украины конкретно в этой сфере — в сфере обороны и безопасности», — заявил Кулеба в ходе брифинга по итогам переговоров.

По его словам, сторонам удалось достичь договорённости в ходе переговоров.

«Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ожидать шаг немецкого правительства», — заключил Кулеба.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок летального оружия на Украину.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что поставки оружия из Германии на Украину были бы фатальным политическим сигналом и привели бы к обострению ситуации.

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