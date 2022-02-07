Глава МИД Украины Кулеба заявил, что на встрече с Бербок намерен обсудить поставки оружия

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок будет вопрос поставки оружия Киеву.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что на встрече с Бербок намерен обсудить поставки оружия
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Трансляция брифинга Кулебы велась в Facebook украинского МИД.

«Вопрос военных поставок на Украину из Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня (с главой МИД ФРГ. — RT)», — сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона в Киев планируется обсудить вопросы укрепления Вооружённых сил Украины.

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