Глава МИД Украины Кулеба заявил о планах обсудить с Макроном укрепление ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона в Киев планируется обсудить вопросы укрепления Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Трансляция брифинга Кулебы велась в Facebook украинского МИД.

По его словам, 8 февраля в Киеве будет находиться с визитом французский президент Эммануэль Макрон, с которым проведёт переговоры украинский лидер Владимир Зеленский.

Кулеба заявил, что это будет первый визит французского лидера на Украину за 24 года.

«Также мы будем обговаривать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что, когда идёт речь об укреплении Украины и украинских вооружённых сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем», — сказал украинский министр.

Также Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.