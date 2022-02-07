Глава МИД Украины Кулеба заявил о планах обсудить с Макроном укрепление ВСУ

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона в Киев планируется обсудить вопросы укрепления Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Глава МИД Украины Кулеба заявил о планах обсудить с Макроном укрепление ВСУ
  • Gettyimages.ru

Трансляция брифинга Кулебы велась в Facebook украинского МИД.

По его словам, 8 февраля в Киеве будет находиться с визитом французский президент Эммануэль Макрон, с которым проведёт переговоры украинский лидер Владимир Зеленский.

Кулеба заявил, что это будет первый визит французского лидера на Украину за 24 года.

«Также мы будем обговаривать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что, когда идёт речь об укреплении Украины и украинских вооружённых сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем», — сказал украинский министр.

Также Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить