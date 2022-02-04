Депутат ФРГ Котре: поставки оружия Киеву были бы фатальным политическим сигналом

Поставки оружия из Германии на Украину были бы фатальным политическим сигналом, они бы только обострили ситуацию. Такое мнение выразил депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь ещё больше обострили бы ситуации. К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России», — сказал парламентарий ТАСС.

Котре также заявил, что требования Украины к Германии, в том числе настойчивые призывы отказаться от «Северного потока — 2» и поставлять ей оружие, становятся всё более истеричными.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

По его словам, Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики», из-за чего её интересы зачастую игнорируются Берлином.