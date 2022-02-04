Депутат ФРГ Котре: поставки оружия Киеву были бы фатальным политическим сигналом

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Поставки оружия из Германии на Украину были бы фатальным политическим сигналом, они бы только обострили ситуацию. Такое мнение выразил депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
Депутат ФРГ Котре: поставки оружия Киеву были бы фатальным политическим сигналом
  • AP
  • © Michael Sohn

«Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь ещё больше обострили бы ситуации. К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России», — сказал парламентарий ТАСС.

Котре также заявил, что требования Украины к Германии, в том числе настойчивые призывы отказаться от «Северного потока — 2» и поставлять ей оружие, становятся всё более истеричными.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

По его словам, Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики», из-за чего её интересы зачастую игнорируются Берлином.

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