Посол Украины: в Германии не считают Украину «великой европейской нацией»
Об этом дипломат заявил в интервью агентству «Укринформ».
Мельник подчеркнул, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной.
«Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», — добавил посол.
Он отметил, что Украина не получила «политического признания» и Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
Ранее Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.