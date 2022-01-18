Посол Украины: в Германии не считают Украину «великой европейской нацией»

Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики», из-за чего её интересы зачастую игнорируются Берлином. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Об этом дипломат заявил в интервью агентству «Укринформ».

Мельник подчеркнул, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной.

«Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», — добавил посол.

Он отметил, что Украина не получила «политического признания» и Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».

Ранее Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.