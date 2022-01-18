Посол Украины: в Германии не считают Украину «великой европейской нацией»

Короткая ссылка
Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики», из-за чего её интересы зачастую игнорируются Берлином. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Об этом дипломат заявил в интервью агентству «Укринформ».

Мельник подчеркнул, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной.

«Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», — добавил посол.

Он отметил, что Украина не получила «политического признания» и Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».

Ранее Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить