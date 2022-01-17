В МИД Германии заявили о сохранении рестриктивной позиции по продаже оружия Украине

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.

Об этом она заявила на брифинге в Берлине.

«Позиция правительства — рестриктивная политика по продаже вооружений... Наша позиция по этому вопросу не изменилась», — цитирует её ТАСС.

По её словам, Германия оказывает поддержку Украине «в других сферах».

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.