В МИД Германии заявили о сохранении рестриктивной позиции по продаже оружия Украине

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Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.
В МИД Германии заявили о сохранении рестриктивной позиции по продаже оружия Украине
  • РИА Новости

Об этом она заявила на брифинге в Берлине.

«Позиция правительства — рестриктивная политика по продаже вооружений... Наша позиция по этому вопросу не изменилась», — цитирует её ТАСС.

По её словам, Германия оказывает поддержку Украине «в других сферах».

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

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