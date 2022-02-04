Депутат бундестага Котре: требования Киева к Берлину становятся всё более истеричными
- AP
- © Michael Sohn
«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся всё более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провёл совершенно несоразмерные исторические параллели», — сказал Котре ТАСС.
Депутат предложил снова вернуться к «спокойному и деловому диалогу».
Как считает парламентарий из Германии, Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договорённостей.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то, что проект «был бы хорош для немецкой экономики».
Также окончательно отказаться от газопровода потребовал от Германии украинский посол в Берлине Андрей Мельник.