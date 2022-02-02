Мэр Киева Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»

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Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с «Северным потоком — 2», несмотря на то что проект «был бы хорош для немецкой экономики». Такое мнение он выразил в беседе с Die Zeit.
Мэр Киева Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
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«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2». Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток — 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», — сказал политик, слова которого приводит Der Spiegel.

Кличко также посоветовал Берлину «мыслить стратегически», принимая решения о поставках оружия Украине.

Ранее в правительстве Германии заявили, что у Берлина нет сведений о том, что Россия каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам газа.

По мнению премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг, Германии необходима скорейшая сертификация «Северного потока — 2» для успешного энергетического перехода.

Как отмечал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, препятствование сертификации «Северного потока — 2» ставит под угрозу энергоснабжение Европы.

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