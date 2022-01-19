В Бундестаге заявили о рисках для энергоснабжения Европы при затягивании сертификации СП—2

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Препятствование сертификации «Северного потока — 2» ставит под угрозу энергоснабжение Европы. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
В Бундестаге заявили о рисках для энергоснабжения Европы при затягивании сертификации СП—2
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Разные стороны пытаются, исходя из различных мотивов, смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — приводит его слова ТАСС.

Котре также призвал правительство ФРГ ускорить реализацию проекта газопровода.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.

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